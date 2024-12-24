FP: европейские войска хотят отправить на Украину для стабилизации линии фронта
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Страны ЕС могут направить свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта в зоне конфликта, сообщает РИА Новости.
Как пишет Foreign Policy, до указанного момента все рассуждения об отправке войск носят только теоретический характер.
Обозреватель издания считает, что европейские ВС мало что смогут сделать на Украине против закаленных в боях военных ВС РФ.
Ранее Le Monde, ссылаясь на источники, писало, что Париж и Лондон снова обсуждают возможную отправку военных западных государств на Украину. Они не исключают, что могут встать во главе коалиции.