FP: европейские войска хотят отправить на Украину для стабилизации линии фронта

Страны ЕС могут направить свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта в зоне конфликта, сообщает РИА Новости .

Как пишет Foreign Policy, до указанного момента все рассуждения об отправке войск носят только теоретический характер.

Обозреватель издания считает, что европейские ВС мало что смогут сделать на Украине против закаленных в боях военных ВС РФ.

Ранее Le Monde, ссылаясь на источники, писало, что Париж и Лондон снова обсуждают возможную отправку военных западных государств на Украину. Они не исключают, что могут встать во главе коалиции.