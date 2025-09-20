Fox: бесполетную зону временно введут над местом прощания с Кирком

Американские власти временно перекроют небо над городом Глендейл в Аризоне. Там на стадионе State Farm 21 сентября пройдет прощание с консервативным активистом Чарли Кирком, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Над городом будет введена бесполетная зона. Ожидается, что на прощание с Кирком придут свыше 63 тыс. человек.

В том числе церемонию посетит американский лидер Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители администрации президента. По данным правоохранителей, в связи с участием первых лиц страны в прощании с Кирком возможны инцидент, связанные с экстремистами.

Также они допускают, что вне стадиона американцы, несогласные с риторикой Кирка, могут устроить протестные акции.

Ранее предполагаемому убийце Кирка Тайлеру Джеймсу Робинсону предъявили обвинения. Молодому человеку может грозить смертная казнь.