Fox: бесполетную зону временно введут над местом прощания с Кирком
Американские власти временно перекроют небо над городом Глендейл в Аризоне. Там на стадионе State Farm 21 сентября пройдет прощание с консервативным активистом Чарли Кирком, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Над городом будет введена бесполетная зона. Ожидается, что на прощание с Кирком придут свыше 63 тыс. человек.
В том числе церемонию посетит американский лидер Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители администрации президента. По данным правоохранителей, в связи с участием первых лиц страны в прощании с Кирком возможны инцидент, связанные с экстремистами.
Также они допускают, что вне стадиона американцы, несогласные с риторикой Кирка, могут устроить протестные акции.
Ранее предполагаемому убийце Кирка Тайлеру Джеймсу Робинсону предъявили обвинения. Молодому человеку может грозить смертная казнь.