сегодня в 05:23

Фон дер Ляйен увидела прогресс лидеров ЕС в переговорах по Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе лидеров ЕС в урегулировании конфликта на Украине после визита Владимира Зеленского в Париж, сообщает РИА Новости .

«Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе», — отметила она.

Ранее Киев официально сообщил, что Украина остановила возобновившиеся мирные переговоры с Россией в 2025 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Москва ведет переговоры об урегулировании украинского кризиса только с Вашингтоном.

