Фон дер Ляйен: Еврокомиссия одобрила экспроприацию активов РФ
Фото - © РИА Новости, Родион Прока
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС одобрил «потенциальный репарационный кредит» для Украины. Это означает, что Европа «дала зеленый свет» для изъятия замороженных российских активов, сообщает ТАСС.
Об этом фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Брюсселе. По ее словам, Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы.
«Это необходимо для поддержания работы государства и гражданских ведомств, а также для продолжения сопротивления на поле боя», — высказалась глава Еврокомиссии.
Европейское ведомство выдвинуло предложение по экспроприации активов России в виде еврозайма в 90 млрд евро. Эта сумма может покрыть 2/3 потребностей Киева.
Ранее правительство США выступило за разблокировку российских активов, находящихся под западными санкциями, при условии достижения соглашения, прекращающего украинский конфликт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.