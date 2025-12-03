Фон дер Ляйен: Еврокомиссия одобрила экспроприацию активов РФ

сегодня в 16:18

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС одобрил «потенциальный репарационный кредит» для Украины. Это означает, что Европа «дала зеленый свет» для изъятия замороженных российских активов, сообщает ТАСС .

Об этом фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Брюсселе. По ее словам, Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы.

«Это необходимо для поддержания работы государства и гражданских ведомств, а также для продолжения сопротивления на поле боя», — высказалась глава Еврокомиссии.

Европейское ведомство выдвинуло предложение по экспроприации активов России в виде еврозайма в 90 млрд евро. Эта сумма может покрыть 2/3 потребностей Киева.

Ранее правительство США выступило за разблокировку российских активов, находящихся под западными санкциями, при условии достижения соглашения, прекращающего украинский конфликт.

