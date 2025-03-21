Фицо: Словакия не будет участвовать в сборе средств для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет участвовать в плане по сбору средств на оружие для Украины, который предложила ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что участие в таком сборе должно быть добровольным, иначе Словакия наложила бы на него вето.

Фицо также добавил, что «никто не может заставить Словакию, чтобы она из своего бюджета в ущерб другим внутренним приоритетам потратила 250 млн евро на покупку оружия для Украины».

Президент России Владимир Путин якобы требует приостановить все оружейные поставки на Украину на время прекращения огня, предложенного главой США Дональдом Трампом, утверждает Bloomberg со ссылкой на четыре источника. По его данным, это — предварительное условие Москвы для подписания соглашения о 30-дневном перемирии.