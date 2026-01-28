Фицо рассчитывает на конец конфликта на Украине к концу 2027 года

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассчитывает на конец конфликта на Украине к ноябрю 2027 года, сообщает RT со ссылкой на Hlavné správy.

Фицо связал дату с введением Евросоветом запрета на импорт российского газа. По его мнению, после окончания конфликта «все придут в себя».

По его словам, после урегулирования украинского конфликта многие компании начнут вновь выстраивать бизнес с РФ.

Великобритания и Франция провоцируют РФ на конфликт, когда говорят о планах отправить войска на Украину. При этом оба государства были союзниками СССР во Второй мировой войне, заявил ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

