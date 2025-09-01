Фицо подтвердил подготовку к встрече с Путиным в Китае

Премьер Словакии Роберт Фицо планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча состоится во время предстоящего визита словацкого лидера в Пекин, сообщает РИА Новости .

В понедельник Фицо разместил видеообращение на своей странице в Facebook*, где сообщил о запланированных двусторонних встречах в Китае. По его словам, помимо Путина, он также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными лицами, присутствующими на мероприятии.

«Хочу подтвердить, что во время визита в Пекин у меня будут двусторонние встречи с китайским президентом Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным и другими присутствующими государственными деятелями», — сказал Фицо.

Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, 31 августа сообщил, что Путин проведет переговоры со словацким премьер-министром.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Китай с четырехдневным рабочим визитом. Он также поучаствовал в 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).