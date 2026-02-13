Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа находится в стрессе и страхе из-за ухода из региона серьезных компаний, сообщает RT .

По его словам, отток крупных компаний из Европы означает утрату Евросоюзом конкурентоспособности. Он отметил, что отток компаний продолжится.

«Вся Европа в стрессе и страхе. Мы все знаем, что если ничего не сделаем в этом году или в начале следующего года, то от нас будут постепенно уходить все новые и новые фирмы», — заявил Фицо.

Ранее американский миллиардер Илон Маск в посте в соцсети Х призвал устранить ЕС и вернуть суверенитет отдельным государствам. Это даст возможность властям лучше представлять собственный народ.

