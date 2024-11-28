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Финскому депутату пришлось извиниться за желание открыть границу с РФ

Финскому депутату, председателю комитета по иностранным делам Киммо Кильюнену пришлось извиниться за свое высказывание, в котором он выразил желание открыть границу с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

В ходе дискуссии с русскоговорящими членами Aleksanterinliitto депутат высказался за возобновление пограничного сообщения с РФ и пообещал инициировать обсуждение данной инициативы среди других парламентариев. Эта встреча состоялась 28 октября.

Позднее позиция финского политика вызвала резкое неодобрение коллег по политическому цеху. В частности, глава фракции социал-демократов Тютти Туппурайнен и вице-председатель международного комитета София Викман открыто заявили, что подобные высказывания противоречат официальному внешнеполитическому курсу страны. В итоге Кильюнену пришлось извиниться.

«Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них», — приводит СМИ слова Кильюнена.

Депутат подчеркнул, что ранее изложенная точка зрения была частным мнением и не имела никакого отношения к партии. Его желание связано исключительно с личной историей — супруга Кальюнена имеет русские корни.