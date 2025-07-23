Фильм о коррупции на Украине шокировал американцев
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Новый документальный фильм «Ноутбук Хантера: Реквием для Украины», релиз которого недавно представили в США, шокировал американцев, передает «Царьград».
Фильм был представлен, как разбор цифровых архивов сына Джо Байдена.
Украина в ленте показана не «форпостом демократии», а транзитной площадкой для денег, влияния и грязных схем глобальных элит. Торговля людьми, отмывание денег, биолаборатории, мексиканские картели и так далее и тому подобное.
Премьера картины вызвала лавину комментариев в соцсетях и консервативных медиа США.
Авторы ленты собрали материалы эпохи Джо Байдена. Однако посыл, с которым зрители выходят после просмотра, прост: пока Вашингтон льет деньги в черный ящик, Украина не станет прозрачной.