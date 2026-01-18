сегодня в 17:54

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратился к европейским странам с призывом отказаться от конфронтации с Россией и вернуться к дипломатическому диалогу, пишет ТАСС .

«Давайте прекратим всеобщую паранойю, будем снова вести диалог с Россией, снимем санкции и возобновим торговлю с ней», — написал в соцсети Х. Филиппо.

По его мнению, Евросоюзу пора положить конец попыткам воевать с Россией на территории Украины.

Филиппо считает, что каждая страна Европы должна вернуться к суверенитету и отстаивать собственные национальные интересы, поскольку политика Евросоюза лишь усугубляет кризисную ситуацию.

