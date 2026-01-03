Fakt: парламентарии сейма считают, что Туск переписывает историю Польши

Депутаты польского парламента считают, что премьер-министр страны Дональд Туск переписывает историю. Политик сделал ошибку в дате основания страны во время новогоднего обращения, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал местного СМИ Fakt.

В нем Туск сказал, что начало 2026 года было 1001-м годом с основания Польши. При этом на самом деле государство было создано в 966 году, когда был крещен князь Мешко I Пяста. Такое несоответствие заметили многие депутаты и зрители.

Председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в соцсети Х отметил, что Туск негативно относится к христианскому наследию Польши. Однако даже школьники знают, что история государства начинается с его крещения.

«Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — добавил Блащак.

Историк из Польши Камиль Яницкий отметил, что Туск сделал противоречивое заявление. Было очевидно, что многим оно покажется провокационным.

