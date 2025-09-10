Фадеев обратился в ООН из-за пыток заключенных одесского СИЗО № 21

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в ООН, заявив о пытках заключенных, которых обвиняют в сотрудничестве с Россией, в одесском СИЗО № 21. Текст заявления публикует МИД РФ .

Обращение Фадеев направил Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. В письме говорится, что сотрудники одесского СИЗО № 21 избивают политзаключенных, а также применяют в отношении них пытки газовыми веществами. Все это преподносится под видом проведения зачистки от насекомых.

В результате, как говорится в обращении, многие задержанные отравились. При этом им не предоставили необходимую медицинскую помощь. В документе сказано, что вместо нее людям «кололи адреналин».

Фадеев отметил, что в СИЗО также практикуются вымогательства. Он заявил, что происходящее в одесском изоляторе нарушает международные нормы и конституционные права. Он попросил ООН принять меры реагирования.

Ранее международный «Клуб народного единства» принял декларацию об освобождении 368 человек, лишенных свободы по политическим мотивам на Украине. Ее направят российскому лидеру Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.