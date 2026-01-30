ФАА США открыла небо над Венесуэлой, отменив летные предупреждения

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило об отмене уведомлений о рисках полетов (NOTAM) для воздушного пространства над Венесуэлой и соседними районами в Карибском регион, сообщает РИА Новости .

Ранее, в конце ноября, регулятор ввел эти ограничения, ссылаясь на усиление военной активности вокруг латиноамериканской страны.

В своем официальном заявлении FAA пояснило, что «эти NOTAM были выпущены в качестве предупредительной меры и больше не являются необходимыми».

Отмена ограничений затрагивает также районы полетной информации Кюрасао, Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) и Пиарк.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.