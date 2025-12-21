сегодня в 17:58

Заявление Путина о «европейских подсвинках» перевели как swine underlings

На сайте Кремля заявление президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках» перевели, как «swine underlings». Версию фразы опубликовали на англоязычной версии сайта в стенограмме с выступлением главы РФ на расширенной коллегии Минобороны 17 декабря, сообщает ТАСС .

В прошлом перевод слов о «подсвинках» вызвал недоумение у иностранных СМИ. Западные средства массовой информации приводили разные формулировки. Например, переводили заявление Путина, как little pigs («маленькие свиньи»), piglets («поросята») и иное.

Однако большинство вариантов перевода не соответствовали использованному главой РФ образ на русском языке.

Во время выступления в Минобороны РФ Путин сказал, что прошлые власти США специально довели дело до украинского конфликта. Они надеялись развалить Россию.

При этом «европейские подсвинки» начали работать с прошлой администрацией США. Они надеялись, что смогут поживиться из-за развала РФ. На английской версии сайта заявление Путина переведено, как: «Еuropean «swine underlings» immediately joined the efforts of that previous American administration, hoping to profit from our country’s collapse».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.