Европейские союзники США требуют компенсации расходов на ПВО для Киева

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Германия и Норвегия ждут гарантий от США по поставкам Patriot для Украины

Переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot Украине зашли в тупик из-за позиции ключевых европейских доноров, сообщает NRK .

После берлинской встречи канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьёре стало ясно: оба государства не готовы передавать свои системы ПВО без твердых гарантий возмещения расходов от США, говорится в статье.

Норвежский лидер прямо заявил, что заявления президента США Дональда Трампа о готовности поддержать Украину, прозвучавшие во время предвыборной кампании, требуют конкретного оформления.

«Это хорошее начало, но необходимо четкое определение условий», — подчеркнул Стьёре, отметив, что Осло готово разделить финансовую нагрузку только после проработки всех деталей с Вашингтоном.

Разрешение этого вопроса станет тестом на прочность трансатлантической солидарности в условиях меняющейся политической конъюнктуры в США и ЕС, указывают авторы публикации.