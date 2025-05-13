Европарламент начал расследование после поездки группы депутатов в столицу России на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пять европейских депутатов из Словакии, Германии, Чехии и Кипра прибыли в Москву, чтобы выразить свое несогласие с позицией ЕС и Европарламента в отношении РФ. В столице с ними встретились спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.

«Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился Европарламенту, он начал уже расследование против нас», — сказал парламентарий от Кипра и видеоблогер Фидиас Панайоту на видео, опубликованном в соцсети Х.

По его словам, посетившие Россию депутаты устали от того, что Европарламент лишь посылает Киеву деньги и оружие, а не пытается решить российско-украинский конфликт дипломатическим путем.

Панайоту назвал русских братьями и отметил, что война с РФ — зло. Евродепутат добавил, что в настоящее время необходимо начать мирные переговоры между Москвой и Киевом.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявив, что она не имеет права критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы.