сегодня в 15:12

Евродепутат Картайзер: Брюссель хочет создать армию в 100 тыс человек

Евросоюз намерен создать европейскую армию в 100 тыс. человек. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщает ТАСС .

По его словам, ЕС хочет стать оборонной организацией. Но он не берет в расчет нейтралитет некоторых государств-членов, а также игнорирует правовую основу для этого процесса.

Картайзер подчеркнул, что возможное создание Брюсселем армии численностью в 100 тыс. человек не несет никакой правовой базы. Он назвал это «тревожными тенденциями».

По словам депутата, Брюссель стремится контролировать стран-участниц объединения и их народы, превышая свои полномочия. Картайзер заявил о «множестве примеров нарушений договоров».

Он добавил, что во многих странах-участницах правительства также уклоняются от демократических процедур.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом масштабном пакете санкций против России. Он затронет обслуживание перевозок российской нефти.

