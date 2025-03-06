«Этот тип — полный психопат»: сын Трампа грубо высказался о Зеленском
Сын Трампа в соцсети назвал Зеленского психопатом и тут же удалил пост
Фото - © РИА Новости
Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал украинского лидера Владимира Зеленского полным психопатом и сразу удалил пост, сообщает РИА Новости.
Он прокомментировал публикацию в соцсети X, где говорилось, что Зеленский не будет вести переговоры с РФ.
«Этот тип — полный психопат», — написал Трамп-младший.
По его словам, украинский лидер и его друзья недостаточно украли у США денег, поэтому они будут отправлять молодых людей и детей на убой и дальше, а не пытаться заключить мир.
Данный пост был удален в ту же минуту, как появился.
Ранее Трамп-младший в X разместил видео танцующего Зеленского и предложил ему победить в конфликте с РФ без денег США.