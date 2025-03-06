Сын Трампа в соцсети назвал Зеленского психопатом и тут же удалил пост

Он прокомментировал публикацию в соцсети X, где говорилось, что Зеленский не будет вести переговоры с РФ.

«Этот тип — полный психопат», — написал Трамп-младший.

По его словам, украинский лидер и его друзья недостаточно украли у США денег, поэтому они будут отправлять молодых людей и детей на убой и дальше, а не пытаться заключить мир.

Данный пост был удален в ту же минуту, как появился.

Ранее Трамп-младший в X разместил видео танцующего Зеленского и предложил ему победить в конфликте с РФ без денег США.