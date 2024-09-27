Ранее Столтенберг выразил свои опасения в связи с предложением президента России Владимира Путина изменить ядерную политику страны. Генеральный секретарь альянса охарактеризовал шаг российского руководителя как «попытку запугивания» Украины и самого НАТО. Он также заверил, что будет «внимательно следить» за действиями Москвы.

По словам Баранца, если бы в НАТО действительно испытывали опасения по этому поводу, они бы никогда не высказали это публично. Их постоянные заявления — это лишь блеф, убежден Баранец. Он призвал обратить внимание на то, что, когда Россия объявляет о новых типах вооружений, военных стратегиях, успешных операциях или проведении военных парадов, в НАТО неизменно утверждают, что Путин «угрожает своим арсеналом».

«Мы никогда не услышим ничего нового от Столтенберга, потому что этот пристяжной пес США по-другому и гавкать не умеет», — заключил Баранец.

25 сентября на заседании Совета безопасности РФ президент Путин сообщил о внесении изменений в некоторые аспекты ядерной доктрины страны. В обновленном варианте документа указано, что атака со стороны неядерного государства, если она поддерживается ядерной державой, будет расцениваться как совместное нападение на Россию.