Это не по-партнерски: в Грузии возмутились визовым решением Вашингтона

Решение Госдепа о визовых санкциях против Тбилиси — это ошибка Соединённых Штатов, заявила вице-премьер республики Тея Цулукиани, ее цитирует RT .

«Это является очередной ошибкой, которую, к своему и нашему сожалению, допускают США в отношении своих стратегических партнёров», — сказала министр в эфире канала «Имеди».

Чиновница добавила, что стоит ожидать еще подобных шагов со стороны Вашингтона.

Ранее в Госдепе объявили о визовых ограничениях против грузинских политиков, силовиков и активистов, которые принимали участие в создании и продвижении Закона об иноагентах.