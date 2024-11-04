Посол России в Лондоне Андрей Келин исключил компромисс с Киевом и выразил уверенность в достижении целей СВО на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью дипломата вещательной корпорации Би-би-си.

«Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры. Украина будет внеблоковой, неядерной страной с нормальными отношениями со своими соседями», — указал посол.

Он отметил, что Киев никогда не примут в НАТО. Украину демилитаризуют на ее территории отменят принятые в последние годы «расистские законы».

Дипломат в беседе в британскими журналистами подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области «будут принадлежать России».

Российский посол добавил, что Москва не надеется на изменение политической ситуации на Западе и полагается только на «себя, на свою армию и флот».