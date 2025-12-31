L’AntiDiplomatico: Украина и Британия стояли за атакой на резиденцию Путина

Атака беспилотников на резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области была организована не только Украиной, но и Великобританией, сообщает издание L’AntiDiplomatico .

«Очевидно, что (глава киевского режима Владимир-ред.) Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой», — говорится в публикации.

В статье отметили, что украинский лидер не осмелился атаковать резиденцию Путина без одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который является главным сторонником Зеленского.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке ВСУ на резиденцию президента страны в Новгородской области, совершенной в ночь на 29 декабря с использованием 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Также президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атаки ВСУ на официальную резиденцию главы российского государства. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, после атаки ВСУ на резиденцию Путина Москва будет вести диалог прежде всего с Вашингтоном.

