Евродепутат Картайзер: рестрикции в адрес РФ привели ЕС к зависимости от США

Экономические ограничения против РФ привели ЕС к полной зависимости от США. В Евросоюзе отказываются вести политический и дипломатический диалоги с Россией, рассказал ТАСС депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Итоги четырех лет такой санкционной политики можно резюмировать следующим образом: ЕС оказался в полной зависимости от Соединенных Штатов», — отметил парламентарий.

По словам Картайзера, дорогое электричество подрывает конкурентоспособность Евросоюза. ЕС самоизолируется от международного сообщества.

Евросоюз будет вести санкционную политику, пока ее экономические последствия и логика не начнут подвергаться сомнению. На Западе пропаганда убеждает людей, что рестрикции ослабляют экономику РФ, и Украина якобы сможет победить. Ограничения выставляют ценой за то, чтобы «восстановить справедливость» на фоне конфликта, добавил евродепутат.

Также на Западе обвиняют РФ в увеличении стоимости энергоносителей. Россию выставляют якобы ненадежным поставщиком ресурсов и заявляют, что зависимость от страны ослабляет безопасность ЕС, сказал Картайзер.

