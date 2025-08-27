ЕС рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что министры стран Евросоюза обдумывают введение новых санкций в отношении нефтяного, газового и финансового секторов экономики РФ.

Как пишет ТАСС, ЕС планирует впервые попытаться ввести вторичные санкции против партнеров России в рамках 19-го пакета рестрикций, так как достиг предела прямых мер.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что санкции ЕС вредят самому объединению, а поддержка союзом украинских вооруженных сил свидетельствует лишь о желании вести войну во что бы то ни стало.

По мнению Чепы, санкции ЕС уже доказали свою неэффективность — хотя бы потому, что пришлось ввести 18 пакетов.