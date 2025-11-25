Ермак: мирный план США по Украине из 28 пунктов остался в прошлом

Предлагаемый США мирный план по урегулированию на Украине из 28 пунктов остался в прошлом. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

Он назвал этот план «неприемлемым» и предложил «забыть» о нем.

«Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», — сказал Ермак.

По данным издания, в обновленном проекте одним из ключевых вопросов стали гарантии безопасности Украине. Ермак назвал их «юридически обязательными». Он также заявил, что Киев не хочет исключать из конституции положение о приверженности к вступлению в НАТО, но сейчас реалии таковы, что «Украина не в НАТО».

По данным СМИ, по итогам переговоров США и Украины в Женеве американский мирный план был сокращен с 28 до 19 пунктов. Киев согласился с условиями соглашения, но заявил о необходимости некоторых доработок.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ситуация с урегулированием украинского кризиса изменится, если из американского мирного плана пропадут договоренности, достигнутые на Аляске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что РФ официально не получала новый план США.

