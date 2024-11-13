Эрдоган заявил, что Турция порвала с Израилем
Эрдоган: Турция официально разорвала отношения с Израилем
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна больше не имеет никаких отношений с Израилем, пишет РИА Новости.
«Мы как государство и правительство Турецкой Республики разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем», — подчеркнул турецкий лидер.
По словам Эрдогана, Турция в обозримом будущем больше не планирует развивать какие-либо отношения с Израилем.
Турция с октября 2023 года, когда началась операция ЦАХАЛ в секторе Газа, осуждает действия Израиля и открыто обвиняет страну в массовых убийствах ни в чем не виновных мирных граждан Палестины. Турция неоднократно призывала Израиль остановиться и прекратить огонь.