Эрдоган призвал НАТО прислушаться к изменившей ядерную доктрину России

«Я думаю, что эта позиция России — это прежде всего мера, принятая против поведения, направленного против нее самой. Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит стран G20.

Эрдоган также подчеркнул, надеется на скорое разрешение украинского конфликта.

Ранее РИАМО рассказало о новой ядерной доктрине России.