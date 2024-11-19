Эрдоган призвал НАТО прислушаться к изменившей ядерную доктрину России
Президент Турции Эрдоган назвал контрмерой новую ядерную доктрину России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал контрмерой на действия Запада новую ядерную доктрину России, сообщает РИА Новости.
«Я думаю, что эта позиция России — это прежде всего мера, принятая против поведения, направленного против нее самой. Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит стран G20.
Эрдоган также подчеркнул, надеется на скорое разрешение украинского конфликта.
Ранее РИАМО рассказало о новой ядерной доктрине России.