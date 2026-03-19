сегодня в 15:52

Эмиссар Трампа Коул поговорил с Лукашенко о его вероятном визите в США

Спецпосланник Соединенных Штатов по Белоруссии Джон Коул после переговоров с главой РБ Александром Лукашенко рассказал, что они говорили про визит политика в США. Дипломат пообещал работать над организацией такой встречи, сообщает « Пул Первого ».

Джон Коул отметил, что президент США Дональд Трамп регулярно отзывается об Александре Лукашенко, как о «хорошем друге». Лидер Соединенных Штатов считает белорусского коллегу уважаемым мировым лидером.

Еще на встрече Лукашенко и Коул обсуждали отношения Белоруссии и США. Они также говорили о войне в Иране.

«Я обязательно передам все, что мы здесь сегодня обсуждали, в США», — добавил Коул.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.