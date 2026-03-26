Эксперты заявили о влиянии усталости общества на выборы-2026

Эксперты в Санкт-Петербурге заявили, что выборы в Законодательное собрание и муниципалитеты в 2026 году пройдут в условиях накопленной усталости общества. Это может повлиять на восприятие программ и усилить конкуренцию, сообщает газета «Петербургский дневник» .

На заседании Экспертного клуба Санкт-Петербурга участники обсудили роль депутатов в предстоящих кампаниях. По их оценке, избирательный цикл пройдет на фоне общественной усталости.

Генеральный директор Центра социальных проектов «Белый Дом», кандидат психологических наук Инга Бурикова подчеркнула, что это осложнит продвижение новых инициатив.

«В целом есть накопленная усталость. На фоне этой усталости восприятие новых программ будет очень затруднено. Поэтому я не исключаю появления „черных лебедей“, совершенно неожиданных от наших коллег и товарищей», — рассказала она.

Она добавила, что успех на муниципальном уровне зависит от активности самих кандидатов.

«Те, кто будет ими заниматься, хорошо поработают со своими избирателями, и у них все получится», — заключила она.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников также указал на влияние социально-экономических факторов.

«В январе–феврале мы все видели удивительные цены на овощную продукцию — огурцы стоили 400 рублей, а мини-арбузы, ананасы, артишоки были дешевле. Это реально сказалось на людях со средним и низким достатком», — отметил он.

Политолог напомнил о значении муниципальных выборов.

«Муниципальный фильтр никто не отменял. Борьба за муниципальные мандаты — это в том числе и игра за будущее прохождение муниципального фильтра», — рассказал Солонников.

Он также отметил рост активности молодежи и участников СВО в избирательных кампаниях.

