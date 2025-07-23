Эксперты рассказали, о чем может пойти речь на переговорах в Стамбуле

23 июля в Стамбуле пройдут переговоры России и Украины. Эксперты считают, что «война в озвученные Трампом 50 дней не закончится», передает «Царьград» .

Вероятнее всего, речь на переговорах коснется обмена военнопленных и передачи тел.

Также Киев потребовать от Москвы прекращения массированных ударов по украинской военной инфраструктуре. За это могут пообещать не «портить отпуска русским» в, так сказать, «террористическом ключе», — считает обозреватель «Царьграда»Сергей Латышев.

Также эксперты сомневаются в том, что на переговорах могут быть «какие-то кулуарные договоренности с учетом китайского фактора» (сторонам надо начинать серьезно обсуждать в преддверии сентябрьского визита Путина в Пекин). Это связано с тем, что Пекину выгодна война на Украине, на которую США и их союзники вынуждены отвлекать существенные ресурсы.