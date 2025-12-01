Эксперты констатируют ослабление экономики ЕС из-за санкций против России
Аналитик: ЕС больше не способен самостоятельно финансировать Украину
Турецкий аналитик Серхат Латифоглу в интервью РИА Новости заявил, что Европейский союз больше не способен самостоятельно финансировать Украину без поддержки США, поскольку санкции против России нанесли серьезный ущерб европейской экономике и производственным мощностям.
По оценке Латифоглу, завершение конфликта приближается, а попытки Киева затянуть переговоры теряют смысл.
«Экономика Европейского Союза понесла очень большие убытки. Из-за санкций против России она серьезно утратила производственную мощь», — подчеркнул эксперт.
Ранее в Бельгии обозначили требования для преобразования замороженных российских активов в кредиты для Украины.
