Турецкий аналитик Серхат Латифоглу в интервью РИА Новости заявил, что Европейский союз больше не способен самостоятельно финансировать Украину без поддержки США, поскольку санкции против России нанесли серьезный ущерб европейской экономике и производственным мощностям.