Эксперты констатируют ослабление экономики ЕС из-за санкций против России

Аналитик: ЕС больше не способен самостоятельно финансировать Украину
Политика

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу в интервью РИА Новости заявил, что Европейский союз больше не способен самостоятельно финансировать Украину без поддержки США, поскольку санкции против России нанесли серьезный ущерб европейской экономике и производственным мощностям.

По оценке Латифоглу, завершение конфликта приближается, а попытки Киева затянуть переговоры теряют смысл.

«Экономика Европейского Союза понесла очень большие убытки. Из-за санкций против России она серьезно утратила производственную мощь», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Бельгии обозначили требования для преобразования замороженных российских активов в кредиты для Украины.

