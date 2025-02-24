С момента начала спецоперации 24 февраля 2022 г. Украина потеряла почти 1,08 млн человек — убитых, раненых и т. д .(по данным ТАСС). Военный эксперт В. Орлов подчеркнул, что большая часть устаревшего вооружения, оставшегося у Украины, была уничтожена в ходе боестолкновений, сообщает Общественное Телевидение России .

По последнем отчетам МО РФ украинская армия потеряла 656 самолетов, 283 вертолета, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 713 танков и бронемашин. О важности демилитаризации было заявлено уже в 2022 г.

Сейчас у Киева в основном исключительно техника, на которых печати конкретно поставивших их стран. Эксперт отметил, что начала оказывать помощь Украине именно Европа, собирая старое советское вооружение по всему миру, дорабатывая и ремонтируя его на ремонтных зонах в Польше и Румынии.

«Если мы просто посчитаем списочное количество той техники, которая была уничтожена, и того, что было в распоряжении Киева, то мы видим, что на самом деле там это уже в три или четыре раза больше, чем располагали эти, скажем так, „просроченные“ власти в своем распоряжении», — добавил Орлов.

И он обратил внимание на то, что запасы советских образцов вооружения и техники на подходе к концу, которые можно передать — на исходе, следовательно, им приходится передавать собственные новые имущество. Следовательно они начинают лезть с неохотой в конфликт, хотя, не вся Европа воюет с Россией, многие страны продолжают помогать Украине, вопреки рискам собственной национальной безопасности и экономического будущего.