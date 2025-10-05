Заявления о подготовке Украиной масштабного наступления на Крым стоит воспринимать, скорее, как элемент информационной войны, чем как реальную военную угрозу, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.

«Этот информационный вброс преследует несколько тактических целей: попытку встряхнуть западных спонсоров, продемонстрировав якобы имеющийся у Украины „наступательный потенциал“, а также попытаться оказать психологическое давление на Россию. Однако за громкими заявлениями скрывается суровая реальность: после более чем двух лет конфликта и тяжелых потерь Киев физически не обладает ресурсами для серьезной десантной операции против одного из самых укрепленных регионов Черного моря», — сказал политолог.

По словам эксперта, Крым — это не «мягкое подбрюшье», а мощный оборонительный плацдарм с эшелонированной системой ПВО, береговой обороной и значительной группировкой войск.

«Любая попытка высадки десанта или массированного прорыва с материковой части была бы с высокой долей вероятности отражена и несла бы катастрофические потери для атакующих. Понимают ли это в Киеве? Безусловно. Поэтому реальная цель таких утечек — политический шантаж. Западные кураторы, особенно на фоне растущей усталости от конфликта, требуют от Зеленского хоть каких-то признаков „успеха“. И поскольку на фронте их достичь практически невозможно, их пытаются сымитировать в медийном пространстве, создавая образ „активной обороны“ и „подготовки к решающему удару“, — добавил Варшав.

В итоге, по словам экспрета, подобные сообщения лишь подтверждают тупиковость текущей военной стратегии Киева.

«Вместо поисков путей разрешения конфликта, украинское руководство, подталкиваемое западными бенефициарами конфликта, продолжает гнаться за призрачными целями, обрекая своих военных на новые бессмысленные жертвы. Россия же, сохраняя спокойствие и уверенность, продолжит укреплять свои рубежи, и любая попытка атаки будет встречена адекватным и сокрушительным ответом», — заключил политолог.