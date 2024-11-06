Эксперт: Трамп выиграл выборы в США при тотальной демонизации со стороны демократов

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров выразил мнение, что свою роль в итогах американских выборов сыграла демонизация персоны Дональда Трампа в США.

По его словам, предвыборная кампания демократической партии США строилась на негативе и демонизации образа республиканцев и их кандидата.

«Последние 2-3 недели избирательная кампания в США строилась на негативе, что и сыграло свою роль для американских избирателей. Хотя сейчас еще не все закончено — продолжается подсчет голосов, административный ресурс, голосование по почте, иными словами, те технологии, которые демократы запустили 2020 году, то ли не сработали, то ли они решили на них не опираться в полной мере», — считает Сидоров.

Он добавил, что в настоящее время кандидат от «глубинного истеблишмента» оказался в очень тяжелом положении. По его словам, еще важную роль сыграет, какой разрыв среди кандидатов будет среди штатов Америки. Сидоров не исключает возможные пересчеты голосов и суды за них.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах-2024 и назвал себя новым президентом США на встрече со сторонниками в Палм-Бич.

«Это большая победа. Это будет золотым веком Америки. Это историческая победа, которой никогда не было в Америке. Я буду бороться во благо всех граждан США, мы поможем нашей стране исцелиться», — заявил Трамп.