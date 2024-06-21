Эксперт Смагин: у РФ есть экономические инструменты воздействия на Южную Корею

Корейской экономике нужны от России многие товары – от алюминия до пшеницы, поэтому у РФ есть экономические инструменты воздействия, сообщил РИАМО исследователь Центра комплексных европейских и международных исследований Евгений Смагин.

«Важно понимать, что торговля между Россией и ЮК сохраняется. Корейской экономике нужны от нас многие товары, от алюминия до пшеницы, поэтому у нас есть экономические инструменты. Нынешний президент Южной Кореи, Юн Сук Ель, который отличается проамериканскими взглядами и довольно ястребиным подходом к КНДР, сейчас находится в уязвимом положении после парламентских выборов, поэтому любые глобальные меры будут приниматься очень осторожно», — сказал Смагин.

По мнению эксперта, учитывая, что российско-северокорейское соглашение носит именно оборонительный характер с точки зрения безопасности, сложно представить резкий ответ от Южной Кореи в краткосрочной перспективе.

«Да, мы слышали официальные заявления, что страна в ответ якобы готова пересмотреть свою позицию по поставке летальных вооружений на Украину, однако я думаю, что это либо не будет сделано, либо будет сделано больше „для галочки“ и заметно не повлияет на положение дел. Владимир Путин уже предупредил Южную Корею, что Россия готова дать решительный ответ на подобные меры», — отметил эксперт.

Ранее посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Россия не будет терпеть попытки шантажа и угроз со стороны Южной Кореи. Страна раскритиковала подписание Договора о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР.