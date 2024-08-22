Скоро немецкое гражданское общество осознает, что своими же налогами спонсировало «союзника», который нанес подлый удар в спину, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

Диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — стали беспрецедентным актом международного терроризма. По оценкам экономистов, порядка 300 млрд евро Германия потеряла от повышения цен на энергоносители. В стране происходит деиндустриализация: более 60 крупных промышленных предприятий начинают переносить производства из-за нерентабельности, последствия остро ощущают на себе и простые немцы.

«Первой реакцией западных СМИ стало обвинение в подрывах Москвы, однако, даже самый неискушенный читатель поймет, что России невыгодно разрушение собственной инфраструктуры. Два независимых расследования, проводимых в Дании и Швеции зашли в тупик и были прекращены в феврале 2024. Недавно в этой истории открылись новые подробности, был найден и подтвержден украинский след, расследования возобновились. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского дайвера, который скрывался в Польше», — отметил Барановский.

Он считает, что скоро немецкое гражданское общество осознает, что своими же налогами спонсировало «союзника», который нанес подлый удар в спину.

«Будем надеется, что расследование будет доведено до конца, организаторы и исполнители теракта будут осуждены и наказаны по всей строгости закона», — резюмировал эксперт.

Диверсия на российских экспортных газопроводах в ЕС произошла 26 сентября 2022 года в Балтийском море близ острова Борнхольм. Расследование теракта представителей различных государств зашло в тупик и было закрыто.