Эксперт: россияне всегда отвечают единением к попыткам раскола со стороны Запада

Выводы из горьких итогов глобального конфликта еще во время Первой мировой войны наш народ сделал. На любые вызовы, в том числе в рамках Великой Отечественной войны, а теперь и специальной военной операции, россияне отвечали единением и невосприимчивостью к попыткам раскола со стороны Запада. Об этом РИАМО рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

«В 1914 году маховик глобального насилия, последовательно раскачиваемого государствами Запада, достиг предела, и началась мировая война. Европейские страны целенаправленно разжигали конфликт, формируя военно-политические блоки (Тройственный союз и Антанту) и стремясь к переделу сфер влияния на международной политической арене», — сказал политолог.

Попытки вмешательства во внутренние дела Сербии и агрессивная экспансия Австро-Венгерской империи на Балканах вынудили Россию встать на защиту братского сербского народа.

«Россия всегда следовала своей исторической миссии — защищать слабых и осаживать агрессивных, поэтому приняла стратегическое решение вступить в войну, несмотря на то что хотела воздерживаться от участия в конфликте», — обозначил Бобров.

По словам эксперта, уроки истории научили россиян быть вместе и преодолевать все испытания и вызовы.

«Западные политические элиты же, судя по всему, уроки истории не учат, поэтому и наступают на те же грабли с прискорбной регулярностью», — заключил политолог.