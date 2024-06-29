Эксперт Булавицкий рассказал, почему в Южной Америке возникают госперевороты

За непродолжительный период в Южной Америке уже было две попытки государственных переворотов, сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Южную Америку снова чуть не захлестнул очередной государственный переворот, направленный на свержение действующей власти в Боливии и установление режима военной хунты во главе с генералом Хуаном Суньигой. В итоге государственный переворот был пресечен, а его участники из числа военных возвращены в свои части.

За столь непродолжительный период это уже вторая попытка государственного переворота. Первая была предпринята Жанин Аньес, которая также через государственный переворот хотела узурпировать власть в стране, находясь на посту и.о. президента. Сейчас она пребывает по решению суда в тюрьме, но именно ее освобождение и было основной целью этого переворота.

По словам эксперта, переворот закончился также странно, как и начался – после назначения нового командующего армией и его обращения с просьбой прекратить переворот к солдатам, собиравшимся захватить президентский дворец, все участники развернулись на захваченной ими бронетехнике и отступили. После этого последовал арест двух основных фигурантов неудавшегося переворота.

«Отмечается, что за фигурами Аньес и Суньиги вполне могли стоять США. Но возникает вопрос: в чем же ценность этой беднейшей в Южной Америки страны? Все дело в самых крупных на планете запасах очень ценного металла - лития, который жизненно необходим для электроники. Думается, что в случае успеха переворота Боливия стала бы выгодным экспортером лития для США и их партнеров», - добавил политолог.

Кроме того, создание США в южноамериканском регионе дополнительной зоны влияния позволило бы оказывать давление на страны, что не так стремятся в следовании политической доктрины Штатов.