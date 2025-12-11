Эксперт раскрыл возможные темы переговоров Путина и Эрдогана

Эксперт: Путин и Эрдоган могут обсудить украинский кризис в Ашхабаде

По информации Кремля, 11–12 декабря запланирован визит российского президента Владимира Путина в Ашхабад, в рамках которого состоится ряд двусторонних встреч. В частности, ожидается встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политолог из Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян поделился своим мнением о возможных темах переговоров, одной из которых может стать Украина, сообщает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, учитывая, что Турция является одним из важнейших торговых партнеров России с многомиллиардным товарооборотом, экономические вопросы непременно будут затронуты. Однако наиболее важной темой, вероятно, станет обсуждение украинского кризиса, особенно недавних атак украинских сил на торговые суда.

Аджамян напомнил, что одна из атак ВСУ была совершена на танкер Midvolga 2 вблизи турецкого побережья. Подобные действия Украины наносят ощутимый урон репутации Турции.

Путин уже квалифицировал это как пиратство, отметив, что Россия может ответить расширением перечня целей для ударов, включив в него портовые сооружения, корабли и суда, заходящие в украинские порты. По мнению политолога, повторение подобных инцидентов, особенно вблизи турецких вод, может привести к значительному ухудшению отношений между Анкарой и Киевом.

