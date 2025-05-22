Эксперт РАН заявила, что зависимость России от Китая преувеличена

Заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина в рамках форума «АмурЭкспо» в Благовещенске заявила, что Россия сохраняет стратегическую самостоятельность во взаимодействии с Китаем и не действует вразрез с собственными интересами, сообщает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, говорить о критической зависимости России от Китая некорректно: сотрудничество развивается взаимовыгодно, и ни одна из сторон не доминирует. Несмотря на рост товарооборота и активное проникновение китайских товаров на российский рынок, Москва не жертвует собственными приоритетами.

«Я не могу привести примеров, когда Россия бы следовала в фарватере китайской внешней политики в ущерб своим интересам», — отметила Лексютина.

Более того, она подчеркнула, в вопросах международной дипломатии китайские партнеры внимательно наблюдают за российским опытом, в том числе в умении вести независимую политику и отстаивать свои позиции на глобальной арене.

«В мировой политике нет разделения на ведущего и ведомого — есть стратегическое партнерство, в котором обе стороны учатся друг у друга», — резюмировала Лексютина.