Эксперт оценил вероятность того, что на столе Макрона были наркотики

Политолог Хасанов: история с «белым свертком» уже не отразится на имидже Макрона

Сеть заполонили обсуждения экспертов на тему того, были ли в руках президента Франции Эммануэля Макрона наркотики, или же это была салфетка для слез, которые он проливал, тоскуя по родной стране, сидя в вагоне на чужбине. Не нужно быть профайлером, чтобы заметить смятение и растерянность европейских лидеров, когда в поезд вошли журналисты, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.

«Елисейский дворец назвал историю со свертком происками внешних и внутренних врагов. Забавно, что странную ложечку в руках новоиспеченного канцлера Германии Фридриха Мерца елисейские пиарщики не комментируют. Видимо, за нее Германии отвечать придется самой», — сказал Хасанов.

Так или иначе, по словам политолога, скандал вряд ли отразится на имидже президента Франции, который уже и так подорван более серьезными инцидентами — арест Марин Ле Пен, скандал вокруг жены президента, непопулярные реформы (например, реформа железных дорог). Пока Макрона по антирекорду доверия опережает только один президент Франции со времен основания Пятой республики — это Франсуа Олланд, худший показатель доверия к которому составил 13%.

Эксперт напомнил, что по законодательству Франции Макрон избираться на третий срок в 2027 году не может, а после последних парламентских выборов его коалиция «Вместе за Республику» сильно ухудшила результаты.

«Так что вариант с „достойной политической пенсией“ Макрона пока кажется маловероятным. В этой ситуации у „Национального объединения“ есть возможность подорвать и так шаткое доверие к коалиции Макрона и одержать победу над следующим кандидатом в президенты от „Вместе за Республику“», — заключил политолог.

Ранее в Сети появилось видео встречи Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Они встретились в поезде по дороге в Киев.

В какой-то момент Макрон спохватился и спешно убрал со стола некий сверток. После этого в соцсети Х разгорелась дискуссия. Некоторые пользователи предположили, что глава государства спрятал наркотики.