Администрация Белого дома представила обновленную стратегию национальной безопасности США. Документ вызвал удивление у ряда политиков и экспертов, поскольку в нем выражены серьезные претензии к руководству Евросоюза. В стратегии отмечается, что США больше не рассматривают ЕС в качестве главного союзника.

Военный эксперт, начальник аналитического отдела международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов пояснил, что новая стратегия отражает позицию команды Дональда Трампа. По его словам, европейские элиты стали частью политических и идеологических противников Трампа в США, прежде всего представителей Демократической партии и глобалистских кругов.

«Это борьба олигархических групп за власть в США и в мире. Европа стала серьезной платформой поддержки для элит, которые считаются врагами Трампа», — отметил Самойлов.

Эксперт добавил, что в документе подчеркивается необходимость для Европы обеспечивать собственную безопасность, а также работать над идеологическими вопросами и поддерживать демократические ценности. В стратегии также говорится о стремлении европейских народов к возрождению национальных государств и консервативной политики, что не поддерживается действующими элитами ЕС.

Самойлов обратил внимание, что Украина в документе упоминается лишь несколько раз, а Россия не названа источником всех проблем. Он подчеркнул, что при подготовке стратегии Белый дом учел уроки предыдущих международных переговоров, включая встречу в Анкоридже, что нашло отражение в новом подходе США к вопросам безопасности.