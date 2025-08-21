Китай действительно можно было использовать в качестве гарантии безопасности и мира на Украине, соблюдения договоренностей, которые будут заключены. А также он мог бы поучаствовать в восстановлении территорий и в добыче природных ресурсов. Об этом РИАМО сообщил политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Украинский лидер Владимир Зеленский неожиданно заявил, что ему не нужен Китай в качестве гаранта безопасности. Он объяснил это тем, что КНР якобы «не помог» остановить конфликт в 2022 году.

«Странная позиция президента Украины. Не понятно, почему Китай должен был тогда помогать, когда все договоренности практически заключили между российской и украинской стороной. И только указания из Вашингтона продолжили этот военный конфликт», — сказал политолог.

По словам эксперта, Китай неприемлем не Киеву, а европейским странам, которые хотят продвигать свои собственные интересы на украинской территории.

«Во-первых, есть силы, мечтающие продолжить боевые действия. Даже если будет объявлено об их прекращении. Присутствие китайских наблюдателей покажет, кто на самом деле может гипотетически спровоцировать конфликт», — добавил Миронов.

Политолог также объяснил, что, во-вторых, есть планы по разделению Украины на несколько частей, и это уже не скрывают в кулуарах европейских политиков. В качестве оплаты европейским государствам за восстановления инфраструктуры. Естественно, в таком случае никто не заинтересован, чтобы впускать туда Пекин.