Эксперт объяснил, почему Польша отложила введение буфера на границе с Беларусью

Отложение введения в действие буферной зоны на границе Польши и Белоруссии связано с поиском компромисса между заинтересованными акторами в лице местных властей и общественников. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее стало известно, что Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией.

«Фортификация требует проработки различных сценариев, и сам факт, что польские власти взяли дополнительное время на принятие решения, является показателем серьезного осложнения ситуации. Стоит заметить, что ранее со стороны Польши уже вводился аналогичный режим буферной зоны, однако он был отменен вследствие внутриполитических изменений – парламентских выборов осенью прошлого года», – сказал Булавицкий.

Миграционный вопрос на польско-белорусской границе с 2021 года обретает все более острый характер и продолжает ухудшаться. В среднем изо дня в день около 200 человек пытаются нелегальным путем проникнуть на территорию Польши. Постоянный рост напряженности на границе, в том числе из-за роста численности нелегальных украинских мигрантов, является основным фактором возвращения польских властей к практике буферных зон.

«Подобное решение имеет прямую связь с СВО, так как нынешняя стадия конфликта не предвещает каких-либо положительных изменений для Украины, а текущая ее политика только подпитывает отток украинских граждан в другие страны», – добавил политолог.

С начала специальной военной операции Белоруссия в силу своего территориального положения стала для украинских беженцев своеобразной «переправой», позволяющей им через общую с Польшей границу перемещаться в страны Евросоюза.