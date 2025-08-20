Эксперт объяснил, что стоит за желанием Путина встретиться с Зеленским

Путин заявил Трампу, что присутствие американского президента на встрече не является обязательным.

«Как вы видите, вокруг обстоятельств возникновения разговоров об этих переговорах очень много неточностей. Пока на текущий момент у нас есть одно разъяснение уполномоченного на это лица господина Ушакова, который ничего по поводу обстоятельств организации этой встречи, в том числе согласия Путина или инициатив Путина, не сообщал. Поэтому у меня есть серьезные вопросы на тему того, так ли это было и действительно ли Путин выступил в качестве инициатора именно общения с Зеленским тет-а-тет. Я могу, конечно, пошутить несмешно о том, что Путин не просто как президент, но как верховный главнокомандующий, в том числе координирующий боевую работу, решил уничтожить врага и обезглавить его. Ну понятно, что это переговоры, значит, как известно, парламентариев, парламентеров, вернее, не уничтожают. Правда, для этого Зеленский должен с белым флагом приехать на переговорный процесс символически», — поделился он.

Эксперт считает, что такая инициатива со стороны Путина может быть связана с тем, что он глубоко осознает, что весь этот кураж и весь этот имидж Зеленского — он всегда игра на публику, а когда сядешь с ним один на один, то это будет совершенно другой человек.