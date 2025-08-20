Эксперт объяснил, что стоит за желанием Путина встретиться с Зеленским
Фото - © РИА Новости
Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук объяснил, что стоит за желанием президента РФ Владимиром Путиным встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Царьград».
Путин заявил Трампу, что присутствие американского президента на встрече не является обязательным.
«Как вы видите, вокруг обстоятельств возникновения разговоров об этих переговорах очень много неточностей. Пока на текущий момент у нас есть одно разъяснение уполномоченного на это лица господина Ушакова, который ничего по поводу обстоятельств организации этой встречи, в том числе согласия Путина или инициатив Путина, не сообщал. Поэтому у меня есть серьезные вопросы на тему того, так ли это было и действительно ли Путин выступил в качестве инициатора именно общения с Зеленским тет-а-тет. Я могу, конечно, пошутить несмешно о том, что Путин не просто как президент, но как верховный главнокомандующий, в том числе координирующий боевую работу, решил уничтожить врага и обезглавить его. Ну понятно, что это переговоры, значит, как известно, парламентариев, парламентеров, вернее, не уничтожают. Правда, для этого Зеленский должен с белым флагом приехать на переговорный процесс символически», — поделился он.
Эксперт считает, что такая инициатива со стороны Путина может быть связана с тем, что он глубоко осознает, что весь этот кураж и весь этот имидж Зеленского — он всегда игра на публику, а когда сядешь с ним один на один, то это будет совершенно другой человек.