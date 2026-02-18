Эксперт назвала митинги в Японии по Курилам политическим ритуалом

Эксперт Кургинова: митинги по Курилам не влияют на отношения РФ и Японии

Эксперт КГ «Полилог» Дарья Кургинова заявила, что ежегодные митинги в Японии по вопросу «северных территорий» не оказывают существенного влияния на отношения с Россией. Акции проходят регулярно и носят ритуальный характер, сообщает RuNews24.ru .

Кургинова отметила, что демонстрации за возвращение островов под контроль Токио проходят каждый год и собирают 500–700 человек. В ответ российская сторона традиционно подтверждает свою позицию по Курилам.

«Я не вижу ничего особенного в происходящих митингах насчет „северных территорий“, поэтому не думаю, что это существенно влияет на дальнейшие отношения России и Японии. Напряженность, если и возникает, то по другим причинам», — пояснила эксперт.

По ее словам, возможные кризисы связаны с ориентацией Токио на Вашингтон и санкционной политикой, а также с заявлениями премьер-министра Санаэ Такаити о пересмотре конституции для усиления обороноспособности, что может повлиять на баланс сил в регионе.

Как подчеркнула эксперт, за последний год существенного ухудшения отношений не произошло. Япония, напротив, стремится снизить риски разрыва и постепенно восстанавливает контакты. С 12 февраля в России открыта сеть японских сервисно-визовых центров из-за двукратного роста турпотока в 2025 году.

Кургинова добавила, что интерес к теме островов среди японцев невысок, а в приоритете остаются внутренние экономические проблемы. По ее мнению, в перспективе Япония сама будет заинтересована в нормализации отношений.

