Эксперт Насонов: США могут остановить передачу Украине спутниковых разведданных

Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов в беседе с РИАМО сообщил, что США в рамках приостановки военной помощи ряду стран могут свести к минимуму передачу Украине спутниковых разведанных о перемещениях ВС РФ.

«Америка минимизирует, если вообще не остановит передачу Украине спутниковых локаций перемещения наших войск. Это будет очень сильное изменение. Европа полного понимания этой ситуации не имеет (перемещение ВС РФ-ред), это особенность самой группировки европейских спутников. Это будет качественное изменение в продвижении наших войск по территории бывшей Украины», — сказал Насонов.

Ранее СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп на 90 дней приостановил военную и финансовую помощь целому списку стран, в который входят в том числе Украина и Тайвань.