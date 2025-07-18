Эксперт Насонов: B-1B Lancer США списывают из-за появления B-21 Raider

США отказываются от бомбардировщиков B-1B Lancer в связи с подготовкой к вводу более современной модели B-21 Raider, сообщил РИАМО военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Отказ от него связан, прежде всего, с тем, что уже на ближайшее время намечен ввод в эксплуатацию и принятие на вооружение следующей модели — B-21 Raider, которая получит более современные характеристики. Изначально он создавался как противовес советской ядерной триаде. Ввиду того, что большую часть возможностей сейчас обеспечивают ракетные комплексы, потребность в таких самолетах у США значительно снизилась», – рассказал Насонов.

Он отметил, что, кроме того, многие международные договоры по совместному контролю и по «Открытому небу», и по ряду других направлений, американцы считают малозначимыми и либо уже вышли из них, либо отказались от участия.

«Тем не менее, угрозу со стороны России они продолжают видеть, поскольку в мире всего две страны, имеющие такие возможности: Россия и США. При этом, учитывая разнообразие и надежность средств доставки ядерных боеприпасов у России, американцы понимают, что данным типом самолета они не смогут эффективно решать те задачи, которые изначально перед ним ставились», – резюмировал эксперт.

Ранее National Interest написал, что США хотят отказаться от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, поскольку он не подходит для возможного конфликта с РФ.