Эксперт Муромцев: Байдену будет сложно победить Трампа в сентябрьских дебатах

Несмотря на то, что Байден является действующим президентом, его рейтинг одобрения находится на уровне 40–42%, что ниже, чем хотелось бы его команде, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Джавуд Муромцев.

После своего провала на дебатах Байден заявляет, что готов вновь встретиться с Трампом в сентябре, уверяя сторонников, что «не планирует снова выступать на том же уровне».

По итогам первых дебатов между действующим президентом Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом, 67% зрителей присудили победу последнему, а 33% — первому.

Очередная нелепая оговорка Байдена на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, когда он назвал Владимира Путина президентом Украины прямо на глазах у униженного Владимира Зеленского, еще более усугубила его позиции.

В то же время положение Трампа на фоне нелепых высказываний Байдена и покушения на жизнь в ходе публичного выступления в Пенсильвании, стремительным образом улучшается.

«Стоит отметить, что Дональд Трамп наряду с Теодором Рузвельтом и Рональдом Рейганом теперь входит в список американских лидеров, на которых совершались покушения. Инцидент сыграл в пользу Трампа, ведь по итогу он заручился симпатией избирателей, а его изумительная реакция и поднятый кулак, символизирующие несгибаемость политика, пиарщики экс-президента стали активно распространять через мерч и мемы», — сказал политолог.

По словам эксперта, для того чтобы не провалить вторые дебаты, Байден должен демонстрировать уверенность в себе, четкость и убедительность, а также сторониться провокаций Трампа и сконцентрироваться на ключевых для его избирателя темах, избегая демагогии и не уходя от заданной темы для дискуссии.